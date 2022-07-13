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россия хочет утилизировать белорусскую армию и лишить опоры режим лукашенко – Подоляк

россия хочет утилизировать белорусскую армию и лишить опоры режим лукашенко – Подоляк

Киев • УНН

 • 194124 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россия хочет втянуть беларусь в войну против Украины, чтобы утилизировать белорусскую армию и лишить опоры режим александра лукашенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

Цитата

"Нужно понимать, что за попытками втягивания беларуси в войну стоит не только желание москвы покрыть дефицит своей военной способности. россии нужна утилизация белорусской армии и потеря опоры власти режимом лукашенко. Далее – поглощение рб и оккупация российскими z-zомби", – написал Подоляк.

Напомним

Белорусский пограничник без документов пересек границу, чтобы стать на защиту Украины.

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