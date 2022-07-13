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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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росія хоче утилізувати білоруську армію та позбавити опори режим лукашенка – Подоляк

росія хоче утилізувати білоруську армію та позбавити опори режим лукашенка – Подоляк

Київ • УНН

 • 194126 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росія хоче втягнути білорусь у війну проти України, щоб утилізувати білоруську армію та позбавити опори режим олександра лукашенка. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.

Цитата

"Потрібно розуміти, що за спробами втягнення білорусі у війну стоїть не лише бажання москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом лукашенка. Далі – поглинання рб та окупація російськими z-zомбі", – написав Подоляк.

Нагадаємо

Білоруський прикордонник без документів перетнув кордон, щоб стати на захист України.

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