росія хоче утилізувати білоруську армію та позбавити опори режим лукашенка – Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росія хоче втягнути білорусь у війну проти України, щоб утилізувати білоруську армію та позбавити опори режим олександра лукашенка. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.
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"Потрібно розуміти, що за спробами втягнення білорусі у війну стоїть не лише бажання москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом лукашенка. Далі – поглинання рб та окупація російськими z-zомбі", – написав Подоляк.
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