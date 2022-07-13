росія хоче утилізувати білоруську армію та позбавити опори режим лукашенка – Подоляк

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"Потрібно розуміти, що за спробами втягнення білорусі у війну стоїть не лише бажання москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом лукашенка. Далі – поглинання рб та окупація російськими z-zомбі", – написав Подоляк.

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Білоруський прикордонник без документів перетнув кордон, щоб стати на захист України.