Білоруський прикордонник перетнув кордон, щоб стати на захист України – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Білоруський прикордонник без документів перетнув кордон, щоб стати на захист України. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
Цитата
“У Волинській області затримали чоловіка без документів, який незаконно перетнув український кордон. Чоловік зізнався, що проходить службу у Брестській прикордонній групі та хоче доєднатися до Сил оборони України. Разом з однодумцем він прямував до кордону, але їх почали переслідувати зі стрільбою. Тож дійти до державної межі зміг лише один”, – зазначили в ДПСУ.
Деталі
Наразі проводять перевірку інформації. Потім ухвалять рішення щодо подальшої долі білоруського прикордонника.
Доповнення
За даними ЗМІ та Telegram-каналів, наприкінці червня прикордонник нелегально перейшов кордон білорусі з Україною, після чого його заарештували. Держприкордонкомітет республіки білорусь такий факт заперечує.