Білоруський прикордонник перетнув кордон, щоб стати на захист України – ДПСУ

Цитата

“У Волинській області затримали чоловіка без документів, який незаконно перетнув український кордон. Чоловік зізнався, що проходить службу у Брестській прикордонній групі та хоче доєднатися до Сил оборони України. Разом з однодумцем він прямував до кордону, але їх почали переслідувати зі стрільбою. Тож дійти до державної межі зміг лише один”, – зазначили в ДПСУ.

Деталі

Наразі проводять перевірку інформації. Потім ухвалять рішення щодо подальшої долі білоруського прикордонника.

Доповнення

За даними ЗМІ та Telegram-каналів, наприкінці червня прикордонник нелегально перейшов кордон білорусі з Україною, після чого його заарештували. Держприкордонкомітет республіки білорусь такий факт заперечує.