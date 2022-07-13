Белорусский пограничник пересек границу, чтобы встать на защиту Украины – ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Белорусский пограничник без документов пересек границу, чтобы встать на защиту Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
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“В Волынской области задержан мужчина без документов, который незаконно пересек украинскую границу. Мужчина признался, что проходит службу в Брестской пограничной группе и хочет присоединиться к Силам обороны Украины. Вместе с единомышленником он направлялся к границе, но их начали преследовать со стрельбой. Так что дойти до государственной границы смог только один”, – отметили в ГПСУ.
Детали
Сейчас проводят проверку информации. Потом примут решение о дальнейшей судьбе белорусского пограничника.
Дополнение
По данным СМИ и Telegram-каналов, в конце июня пограничник нелегально перешел границу беларуси с Украиной, после чего его арестовали. Госпогранкомитет республики беларусь такой факт отрицает.