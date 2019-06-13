Россия и ЕС обсудили вопросы восстановления трехсторонних переговоров по газу с Украиной

“В нашей позиции нет никакой политики, мы рассчитываем, что мы сможем продемонстрировать конструктивный диалог, новое руководство Украины сможет продемонстрировать прагматичный подход в вопросе о продолжении транзита через свою территорию после 2019 года. Я уверен, что при любом формате переговоры могут быть успешными только на пути поиска компромиссов”, — сказал он.

Встреча Новака и Шефчовича проходит в Москве. По информации агентства, они планируют обсудить не только транзит газа через Украину после 2019 года, но и вопрос о поставках газа в Украину, вопрос о развитии газотранспортной инфраструктуры из России в Евросоюз и проблематику энергокольца Беларусь-Латвия-Литва-Россия (БРЭЛЛ).

Напомним, во время визита в Киев на инаугурацию Президента Украины Владимира Зеленского Шефчович заявил журналистам о намерении акцентировать во время визита в Москву, что “Евросоюз стремится и намерен как можно скорее восстановить (трехсторонние — ред.) переговоры” между Россией, Украиной и ЕС касательно транзита газа.