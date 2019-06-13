Росія і ЄС обговорили питання відновлення тристоронніх переговорів щодо газу з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Росія сподівається на конструктивний діалог з Україною в питанні транзиту російського газу через територію України після 2019 року. Про це сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак на зустрічі з заступником голови Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовічем, передає УНН, посилаючись на ТАСС.
“У нашій позиції немає ніякої політики, ми розраховуємо, що ми зможемо продемонструвати конструктивний діалог, нове керівництво України зможе продемонструвати прагматичний підхід у питанні про продовження транзиту через свою територію після 2019 року. Я впевнений, що при будь-якому форматі переговорного процесу може бути успішними тільки на шляхом пошуку компромісів”, — сказав він.
Зустріч Новака і Шефчовіча проходить в Москві. За інформацією агентства, вони планують обговорити не тільки транзит газу через Україну після 2019 року, але і питання про постачання газу в Україну, питання про розвиток газотранспортної інфраструктури з Росії в Євросоюз і проблематику енергокільця Білорусія-Латвія-Литва-Росія (БРЕЛЛ).
Нагадаємо, під час візиту до Києва на інавгурацію Президента України Володимира Зеленського Шефчовіч заявив журналістам про намір акцентувати під час візиту в Москву, що “Євросоюз прагне і має намір якомога швидше відновити (тристоронні — ред.) переговори” між Росією, Україною і ЄС по транзиту газу.