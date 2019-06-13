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Росія і ЄС обговорили питання відновлення тристоронніх переговорів щодо газу з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Росія сподівається на конструктивний діалог з Україною в питанні транзиту російського газу через територію України після 2019 року. Про це сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак на зустрічі з заступником голови Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовічем, передає УНН, посилаючись на ТАСС.

Росія і ЄС обговорили питання відновлення тристоронніх переговорів щодо газу з Україною

“У нашій позиції немає ніякої політики, ми розраховуємо, що ми зможемо продемонструвати конструктивний діалог, нове керівництво України зможе продемонструвати прагматичний підхід у питанні про продовження транзиту через свою територію після 2019 року. Я впевнений, що при будь-якому форматі переговорного процесу може бути успішними тільки на шляхом пошуку компромісів”, — сказав він.

Зустріч Новака і Шефчовіча проходить в Москві. За інформацією агентства, вони планують обговорити не тільки транзит газу через Україну після 2019 року, але і питання про постачання газу в Україну, питання про розвиток газотранспортної інфраструктури з Росії в Євросоюз і проблематику енергокільця Білорусія-Латвія-Литва-Росія (БРЕЛЛ).

Нагадаємо, під час візиту до Києва на інавгурацію Президента України Володимира Зеленського Шефчовіч заявив журналістам про намір акцентувати під час візиту в Москву, що “Євросоюз прагне і має намір якомога швидше відновити (тристоронні — ред.) переговори” між Росією, Україною і ЄС по транзиту газу.

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