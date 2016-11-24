Россия и представители "ЛНР/ДНР" не идут на компромисс в Минске - И.Геращенко

"Мы видим ту же тактику, что демонстрирует Российская Федерация, что как будто она ни причем с ситуацией на Донбассе. А волынку так же "тянут" контролируемые ею боевики, которые не желают демонстрировать пока компромисс по ключевым вопросам, таким как безопасность, гуманитарный аспект", - отметила И.Геращенко.

Она подчеркнула, что украинская сторона идет на поиски компромисса для того, чтобы, в первую очередь, помочь простым гражданам, которые страдают больше всего от конфликта, особенно когда речь идет о гуманитарной сфере.