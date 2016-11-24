Росія і представники "ЛНР/ДНР" не йдуть на компроміс у Мінську - І.Геращенко
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Росія і представники незаконних збройних формувань на Донбасі не йдуть на компроміс у найбільш важливих питаннях під час засідання тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це сказала журналістам перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко у Брюсселі, передає кореспондент УНН.
“Ми бачимо ту саму тактику, що демонструє Російська Федерація, що начебто вона ні до чого до ситуації на Донбасі. А волинку так само „тягнуть“ контрольовані ними бойовики, які не бажають демонструвати поки що компроміс у ключових питаннях, таких як безпека, гуманітарний аспект”, — наголосила І.Геращенко.
Вона підкреслила, що українська сторона йде на пошуки компромісу для того, щоб, у першу чергу, допомогти простим громадянам, які страждають найбільше від конфлікту, особливо коли йдеться про гуманітарну сферу.