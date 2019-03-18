Россия и Беларусь проведут совместную тренировку Вооруженных сил

"С 18 по 22 марта под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева проводится совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации по теме: "Планирование применения РГВ (С) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении.



В Минобороны заявили, что к тренировке будут привлечены офицеры Вооруженных cил Республики Беларусь и Российской Федерации в составе Объединенного командования региональной группировки войск, а также оперативные группы командования ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных cил, управления оперативных командований, штабов зон территориальной обороны, республиканских органов государственного управления Республики Беларусь.



"Цель тренировки – повысить слаженность органов военного управления и оперативную совместимость личного состава Объединенного командования в ходе планирования применения РГВ(С) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь", - заявили в министерстве.



Отмечается, что эта тренировка должна стать начальным этапом подготовки к совместному оперативному учению Вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза-2019". Учение пройдет в сентябре на территории Российской Федерации.



Как сообщал УНН, с мая по сентябрь 2019 года на украинско-белорусском участке границы планируется проведение совместной специальной пограничной операции "Полесье-2019", во время которой будет происходить консолидация усилий пограничных ведомств и правоохранительных органов обоих государств.