Росія і Білорусь проведуть спільне тренування Збройних сил

"З 18 по 22 березня під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил - першого заступника Міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майора Олега Белоконева проводиться спільна штабне тренування Об'єднаного командування регіонального угруповання військ (сил) Республіки Білорусь і Російської Федерації по темі:"Планування застосування РГВ (С) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави", - йдеться в повідомленні.



У Міноборони заявили, що до тренування будуть залучені офіцери Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації в складі Об'єднаного командування регіонального угруповання військ, а також оперативні групи командування ВПС і військ ППО, сил спеціальних операцій Збройних cил, управління оперативних командувань, штабів зон територіальної оборони, республіканських органів державного управління Республіки Білорусь.



"Мета тренування - підвищити злагодженість органів військового управління і оперативну сумісність особового складу Об'єднаного командування в ході планування застосування РГВ (С) спільно з іншими військами і військовими формуваннями Республіки Білорусь", - заявили в міністерстві.



Відзначається, що це тренування повинна стати початковим етапом підготовки до спільного оперативного вченню Збройних cил Білорусі та Росії "Щит Союзу-2019". Навчання пройдуть у вересні на території Російської Федерації.



Як повідомляв УНН, з травня по вересень 2019 року на українсько-білоруській ділянці кордону планується проведення спільної спеціальної прикордонної операції "Полісся-2019", під час якої буде відбуватися консолідація зусиль прикордонних відомств і правоохоронних органів обох держав.