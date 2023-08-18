россия бьет по Украине "свежими" ракетами, собранными этим летом - Александр Рувин

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Эксперты КНИИСЭ при исследовании обломков ракет, которыми военные российской федерации обстреливают Украину, зафиксировали тенденцию к тому, что ракеты напрямую с заводов идут в войска агрессора, а не на склады. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, сообщает УНН.

Цитата

“Можем сказать, что в последнее время россияне используют ракеты выпуска уже мая-июня текущего года. То есть они их забирают в зону военных действий практически с конвейера. Следовательно, это свидетельствует о том, что запасы вооружения в рф постепенно исчерпываются”, — подчеркнул глава КНИИСЭ.

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Кроме того, по его словам, наблюдаются попытки россиян затереть маркировку на оружии. Это делается для того, чтобы эксперты не могли установить, где именно изготавливалось оружие.

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“Однако у нас достаточно возможностей, чтобы эти данные получать, анализировать и делать выводы. Видим, что они не имеют возможности закупать большие партии дефицитных компонентов. Все монтируется в ручном режиме, соответственно объемы производства также значительно сокращаются. Продолжают они, к сожалению, находить пути получения иностранных комплектующих — они имеются как в дронах, так и в ракетах. Будем продолжать за этим следить. Всю информацию передаем правоохранительным органам”, — резюмировал Александр Рувин.

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