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росія гатить по Україні "свіжими" ракетами, зібраними цього літа - Олександр Рувін

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Експерти КНДІСЕ під час дослідження уламків ракет, якими військові російської федерації обстрілюють Україну, зафіксували тенденцію до того, що ракети напряму с заводів йдуть до військ агресора, а не на склади. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, повідомляє УНН.

Цитата

“Можемо сказати, що останнім часом росіяни використовують ракети випуску вже травня-червня поточного року. Тобто вони їх забирають до зони військових дій практично з конвеєра. Отже, це свідчить про те, що запаси озброєння у рф поступово вичерпуються”, — підкреслив очільник КНДІСЕ.

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Крім того, за його словами, спостерігаються спроби росіян затерти маркування на зброї. Це робиться для того, аби експерти не могли встановити, де саме виготовлялась зброя.

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“Однак у нас достатньо можливостей, щоб ці дані отримувати, аналізувати й робити висновки. Бачимо, що вони не мають можливості закупляти великі партії дефіцитних компонентів. Все монтується в ручному режимі, відповідно обсяги виробництва також значно скорочуються. Продовжують вони, на жаль, знаходити шляхи отримання іноземних комплектуючих — вони наявні як у дронах, так й у ракетах. Будемо продовжувати за цим стежити. Всю інформацію передаємо правоохоронним органам”, — резюмував Олександр Рувін.

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