Россия до сих пор не отреагировала на предложение об освобождении заложников и политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российская сторона до сих пор не отреагировала на предложение Украины по освобождению заложников и украинских политзаключенных. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко по итогам заседания ТКГ в Минске, передает УНН.
"Относительно заложников, то украинская сторона готова помиловать преступников, причастных к преступлениям против территориальной целостности, ради освобождения заложников из оккупированного Донбасса. И передать россиянам их криминалитет в обмен на политзаключенных Кремля. Пока положительных сигналов на эти предложения нет, к сожалению", - написала Геращенко.
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Также, по ее словам, ОРДЛО не готовы к перемещению заключенных, а несвязанных с конфликтом. Она напомнила, что украинская сторона предлагала осуществить такое перемещение 27 ноября.
Напомним, Украина на заседание трехсторонней контактной группы в Минске предложила переформатировать политическую группу.
Добавим, что сегодня на заседании ТКГ в Украине был новый представитель Евгений Марчук.