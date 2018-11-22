Україна запропонувала 26 листопада розвести військову техніку у Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна на засідання тристоронньої контактної групи у Мінську запропонувала розвести військову техніку у Станиці Луганській в разі дотримання режиму тиші. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко за підсумками засідання ТКГ у Мінську, передає УНН.
“Україна також ініціювала розведення військової техніки по Ст. Луганській на 26 листопада, у разі виконання безпекових передумов і дотримання режиму тиші”, — зазначили вона.
Нагадаємо, Україна на засідання тристоронньої контактної групи у Мінську запропонувала переформатувати політичну групу.
Додамо, що сьогодні на засіданні ТКГ в України був новий представник Євген Марчук.