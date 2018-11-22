Україна запропонувала переформатувати політичну підгрупу ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна на засідання тристоронньої контактної групи у Мінську запропонувала переформатувати політичну групу. Про це повідомила у Facebook представниця України у робочій групі ТКГ з гуманітарних питань, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
“Україна запропонувала переформатувати політичну групу і почати це переформатування із саморозпуску всіх так званих інституцій і „установ республік“ в ОРДЛО”, — написала вона.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні ТКГ в України був новий представник Євген Марчук.
Додамо, сьогодні Україна у ТКГ планувала закликати РФ розпустити всі нелегітимні “уряди” в ОРДЛО.