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Україна запропонувала переформатувати політичну підгрупу ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна на засідання тристоронньої контактної групи у Мінську запропонувала переформатувати політичну групу. Про це повідомила у Facebook представниця України у робочій групі ТКГ з гуманітарних питань, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.

“Україна запропонувала переформатувати політичну групу і почати це переформатування із саморозпуску всіх так званих інституцій і „установ республік“ в ОРДЛО”, — написала вона.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні ТКГ в України був новий представник Євген Марчук.

Додамо, сьогодні Україна у ТКГ планувала закликати РФ розпустити всі нелегітимні “уряди” в ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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