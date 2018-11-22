Украина предложила переформатировать политическую подгруппу ТКГ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина на заседание трехсторонней контактной группы в Минске предложила переформатировать политическую группу. Об этом сообщила в Facebook представительница Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
“Украина предложила переформатировать политическую группу и начать это переформатирование с самороспуска всех так называемых институтов и ”учреждений республик“ в ОРДЛО”, — написала она.
Напомним, сегодня на заседании ТКГ в Украине был новый представитель Евгений Марчук.
Добавим, сегодня Украина в ТКГ планировала призвать РФ распустить все нелегитимные “правительства” в ОРДЛО.