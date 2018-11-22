Украина предложила 26 ноября развести военную технику в Станице Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина на заседание трехсторонней контактной группы в Минске предложила развести военную технику в Станице Луганской при соблюдении режима тишины. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко по итогам заседания ТКГ в Минске, передает УНН.
"Украина также инициировала разведения военной техники по Ст. Луганской на 26 ноября, в случае выполнения безопасности предпосылок и соблюдения режима тишины", - отметили она.
Напомним, Украина на заседание трехсторонней контактной группы в Минске предложила переформатировать политическую группу.
Добавим, что сегодня на заседании ТКГ в Украине был новый представитель Евгений Марчук.