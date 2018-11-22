Росія досі не відреагувала на пропозицію щодо звільнення заручників та політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російська сторона досі не відреагувала на пропозицію України стосовно звільнення заручників та українських політв’язнів. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко за підсумками засідання ТКГ у Мінську, передає УНН.
“Щодо заручників, то українська сторона готова помилувати злочинців, причетних до злочинів проти територіальної цілісності, заради звільнення заручників з окупованого Донбасу. І передати росіянам їх криміналітет, в обмін на політв’язнів Кремля. Поки що позитивних сигналів на ці пропозиції немає, на жаль”, — написала Геращенко.
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Також, за її словами, ОРДЛО не готові до переміщення ув’язнених, непов’язаних з конфліктом. Вона нагадала, що українська сторона пропонувала здійснити таке переміщення 27 листопада.
Нагадаємо, Україна на засідання тристоронньої контактної групи у Мінську запропонувала переформатувати політичну групу.
Додамо, що сьогодні на засіданні ТКГ в України був новий представник Євген Марчук.