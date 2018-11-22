Росія досі не відреагувала на пропозицію щодо звільнення заручників та політв’язнів

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російська сторона досі не відреагувала на пропозицію України стосовно звільнення заручників та українських політв’язнів. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко за підсумками засідання ТКГ у Мінську, передає УНН.