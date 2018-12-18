Россия до сих пор не предоставляет официальных справок о состоянии здоровья украинских моряков - Денисова

“У нас до сих пор нет официальных справок о состоянии здоровья трех наших раненых в СИЗО „Матросская тишина“. Все только на словах. И я, как Уполномоченный дважды обращалась в ФСБ, чтобы мне предоставили разрешение посетить всех наших ребят. Пока не получила ответов”, — сообщила Людмила Денисова.

Также она донесла официальную позицию Украины, что согласно Женевской конвенции 1949 года 24 захваченых моряка имеют статус военнопленных. Однако Российская Федерация не признает этого и продолжает их незаконно удерживать в СИЗО “Лефортово” и “Матросская тишина”.

Как сообщал УНН, Генеральная Ассамблея ООН сегодня, 18 декабря, приняла инициированную Украиной резолюцию, которая призывает Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях, к разработке которого присоединились более 40 стран. За резолюцию проголосовали 66 членов Генассамблеи, против — 19, 72 воздержались.