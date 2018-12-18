Росія досі не надає офіційних довідок про стан здоров'я українських моряків - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Українська сторона досі не отримала офіційної відповіді від Росії про умови утримання українських моряків, троє з яких поранені. Про це у Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова після зустрічі зі заступницею політичного радника Посольства США Ту Нгуєн, передає УНН.
"Ми досі не маємо офіційних довідок про стан здоров’я трьох наших поранених у СІЗО "Матросская тишина". Все лише на словах. І я, як Уповноважений двічі зверталася до ФСБ, щоб мені надали дозвіл відвідати усіх наших хлопців. Поки не отримала відповідей", - повідомила Людмила Денісова.
Також вона донесла офіційну позицію України, що згідно Женевської конвенції 1949 року захоплені 24 моряки мають статус військовополонених. Проте Російська Федерація не визнає цього і продовжує їх незаконно утримувати в СІЗО "Лефортово" та "Матросская тишина".
Як повідомляв УНН, Генеральна Асамблея ООН сьогодні, 18 грудня, ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях, до розробки якого долучилися понад 40 країн. За резолюцію проголосувало 66 членів Генасамблеї, проти - 19, 72 утрималось.