Роналду отметился первым голом в составе "Ювентуса"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Новичок туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду забил первый мяч за новый клуб в товарищеской встрече со второй командой “старой синьоры” — “Ювентусом Б”, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
На 8 минуте с передачи партнера португалец остался один на один с голкипером и нанес точный удар в верхний угол.
Также за основную команду туринцев отмечались дважды Дибала, Маркизио и автогол представителя другого коллектива.
“Захватывающий день, прошел в особой атмосфере, которая рассказывает о победной истории „Ювентуса“. Спасибо всем поклонникам за большую привязанность”, - говорится на странице Роналду в Twitter.
Отметим, что в прошлом сезоне испанской Примеры звездный новичок “Ювентуса” принял участие в 27 матчах, забил 26 голов и отдал 5 результативных передач.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне “Юве” стал чемпионом Италии с 95 набранными очками в 38 проведенных играх.