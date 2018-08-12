Роналду отметился первым голом в составе "Ювентуса"

На 8 минуте с передачи партнера португалец остался один на один с голкипером и нанес точный удар в верхний угол.

Также за основную команду туринцев отмечались дважды Дибала, Маркизио и автогол представителя другого коллектива.

“Захватывающий день, прошел в особой атмосфере, которая рассказывает о победной истории „Ювентуса“. Спасибо всем поклонникам за большую привязанность”, - говорится на странице Роналду в Twitter.

Отметим, что в прошлом сезоне испанской Примеры звездный новичок “Ювентуса” принял участие в 27 матчах, забил 26 голов и отдал 5 результативных передач.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне “Юве” стал чемпионом Италии с 95 набранными очками в 38 проведенных играх.