Роналду відзначився першим голом у складі "Ювентуса"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Новачок туринського “Ювентуса” Кріштіану Роналду забив перший м’яч за новий клуб у товариській зустрічі з другою командою “старої синьйори” — “Ювентусом Б”, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
На 8 хвилині з передачі партнера португалець залишився один на один з голкіпером та наніс точного удару у верхній кут.
Також за основну команду туринців відзначалися двічі Дібала, Маркізіо і автогол представника іншого колективу.
“Захоплюючий день, пройшов в особливій атмосфері, яка розповідає про переможну історію „Ювентуса“. Спасибі всім шанувальникам за велику прихильність”, — сказано на сторінці Роналду у Twitter.
Зазначимо, що в минулому сезоні іспанської Прімери зірковий новачок “Ювентуса” взяв участь в 27 матчах, забив 26 голів і віддав 5 результативних передач.
Варто відзначити, що минулого сезону “Юве” став чемпіоном Італії з 95 набраними очками в 38 проведених іграх.