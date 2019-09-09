Роману Сущенко запрещен въезд в Россию на 20 лет – адвокат

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109937 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116270 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122862 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149725 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149653 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 191761 просмотра

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Роману Сущенко запрещен въезд в Россию на 20 лет – адвокат

Роману Сущенко запрещен въезд в Россию на 20 лет – адвокат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинскому журналисту Роману Сущенко, который был освобожден накануне в рамках обмена между Украиной и Россией, запрещен въезд на территорию Российской Федерации на 20 лет. Об этом в блиц-интервью УНН рассказал адвокат Сущенко Марк Фейгин.

"Что касается Романа, ему объявили, что ему запрещен въезд на территорию России на 20 лет. Но я думаю, что это навечно, конечно", - сказал Фейгин.

По информации адвоката, процедуры внутри России для обмена были определены в середине августа.

Полное блиц-интервью читайте в скором времени на УНН.

Как сообщал УНН, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами, среди них был и Роман Сущенко.

35 освобожденных из России украинцев проходят медицинский осмотр и реабилитацию в Феофании.

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