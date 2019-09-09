Роману Сущенко запрещен въезд в Россию на 20 лет – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинскому журналисту Роману Сущенко, который был освобожден накануне в рамках обмена между Украиной и Россией, запрещен въезд на территорию Российской Федерации на 20 лет. Об этом в блиц-интервью УНН рассказал адвокат Сущенко Марк Фейгин.
"Что касается Романа, ему объявили, что ему запрещен въезд на территорию России на 20 лет. Но я думаю, что это навечно, конечно", - сказал Фейгин.
По информации адвоката, процедуры внутри России для обмена были определены в середине августа.
Полное блиц-интервью читайте в скором времени на УНН.
Как сообщал УНН, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами, среди них был и Роман Сущенко.
35 освобожденных из России украинцев проходят медицинский осмотр и реабилитацию в Феофании.