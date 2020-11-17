Романа Виктюка похоронят во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Режиссера, народного артиста РФ Романа Виктюка похоронят в семейном склепе во Львове. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник, знакомый с пожеланиями близких режиссера, передает УНН.
"Романа Виктюка похоронят во Львове, на родине. В семейном склепе", - сказал собеседник агентства.
Напомним, 27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом. В дирекции московского Театра Романа Виктюка 17 ноября сообщили, что режиссер умер в больнице на 85-м году жизни. Время и место прощания будут известны позже.