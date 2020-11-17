"Романа Віктюка поховають у Львові, на батьківщині. У сімейному склепі", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що Віктюк госпіталізований з коронавірусів. У дирекції московського Театру Романа Віктюка 17 листопада повідомили, що режисер помер в лікарні на 85-му році життя. Час і місце прощання будуть відомі пізніше.