Романа Віктюка поховають у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Режисера, народного артиста РФ Романа Віктюка поховають в сімейному склепі у Львові. Про це повідомив ТАСС у вівторок джерело, знайоме з побажаннями близьких режисера, передає УНН.
"Романа Віктюка поховають у Львові, на батьківщині. У сімейному склепі", - сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що Віктюк госпіталізований з коронавірусів. У дирекції московського Театру Романа Віктюка 17 листопада повідомили, що режисер помер в лікарні на 85-му році життя. Час і місце прощання будуть відомі пізніше.