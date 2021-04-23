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Rolex, Patek Philippe, Hublot: из особняка адвоката в элитном поселке под Киевом вынесли 15 часов на три миллиона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. С поместье в элитном поселке Козин под Киевом группа воров украла 15 дорогостоящих часов - всего на 3 миллиона гривен, сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов. Как стало известно УНН, обокрали дом адвоката.

Цитата:

"Patek Philippe, Rolex, Carrera, Hublot... 15 ценных часов общей стоимостью более 3 миллионов гривен украли у хозяина элитного имения пгт Козин", - сообщил Небытов в Facebook.

Детали

Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, обокрали дом адвоката.

При этом Небытов отметил, что уже этой ночью уголовный розыск Киевской области и задержал организованную группу профессиональных воров из Азербайджана.

"Воры очищали имения богатых граждан ночью, пока хозяева спали. На дело приезжали на престижных иномарках, проникали в дома, даже несмотря на охранные системы, использовали маскировку", - рассказал о банде начальник полиции Киевской области.

По его словам, воров разоблачили по горячим следам после совершения кражи 22 апреля. Тогда воры ворвались в усадьбу потерпевшего через окно гаража, похитили наличные и ценные часы стоимостью от 500-25 000 долл.

"Работники криминальной полиции Киевской области установили машину злодеев и дом, где последние скрывались. В ходе спецоперации наши спецназовцы задержали четырех парней. У воров изъяли спецоборудование, документы и похищенное имущество, фигуранты пытались спрятать на чердаке", - отметил Небытов.

Дополнение

По данным из отчета Нацполиции, в 2020 году одна кража совершалось каждые 4 минуты. Всего в прошлом году зарестровано 137 773 краж, что на 30% меньше, чем в 2019 году.

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