Rolex, Patek Philippe, Hublot: з маєтку адвоката в елітному селищі під Києвом винесли 15 годинників на три мільйони

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. З маєтку в елітному селищі Козин, що під Києвом, група крадіїв вкрала 15 дороговартісних годинників - загалом на 3 мільйони гривень, повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов. Як стало відомо УНН, обікрали будинок адвоката.

Цитата:

"Patek Philippe, Rolex, Carrera, Hublot...15 цінних годинників загальною вартістю понад 3 мільйони гривень викрали у господаря елітного маєтку смт Козин", - повідомив Нєбитов у Facebook.

Деталі

Як повідомили УНН джерела у правоохоронних органах, обікрали будинок адвоката.

При цьому Нєбитов відзначив, що уже цієї ночі карний розшук Київщини й затримав організовану групу професійних крадіїв з Азербайджану.

"Злодії обчищали маєтки заможних громадян вночі, поки господарі спали. На справу приїздили на престижних іномарках, проникали до осель навіть попри охоронні системи, використовували маскування", - розповів про банду начальник поліції Київщини.

З його слів, крадіїв викрили гарячим слідом після скоєння крадіжки 22 квітня. Тоді злодії вдерлись до садиби потерпілого через вікно гаражу, викрали готівку та цінні годинники вартістю від 500-25 000 дол.

"Працівники кримінальної поліції Київщини встановили автівку лиходіїв та оселю, де останні переховувались. В ході спецоперації наші спецпризначенці затримали чотирьох молодиків. У злодіїв вилучили спецобладнання, документи та викрадене майно, яке фігуранти намагались сховати на горищі", - зазначив Нєбитов.

Доповнення

За даними зі звіту Нацполіції, у 2020 році одна крадіжка вчинялася кожних 4 хвилини. Загалом торік зарєстровано 137 773 крадіжок, що на 30% менше, ніж у 2019 році.

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