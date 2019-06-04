Семье утонувшего на Закарпатье мальчика выплатят материальную помощь

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 6474 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 30061 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 50851 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113873 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109109 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136301 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144060 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129994 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130071 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Семье утонувшего на Закарпатье мальчика выплатят материальную помощь

Семье утонувшего на Закарпатье мальчика выплатят материальную помощь

Киев  •  УНН

 • 9129 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Семье 5-классника, который утонул во время паводка на Закарпатье, выплатят 30 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Закарпатской ОГА.

Помощь окажут из Воловецкого районного и Закарпатского областного бюджетов. Соответствующие решения уже приняты, документы оформлены, деньги выделены и поступят семье погибшего через "Укрпочту" на этой неделе.

Отмечается, что из Воловецкого районного бюджета семья получит 10 000 гривен, а из Закарпатского областного через программу "Забота" - 20 000 гривен (всего 30 000).

Напомним, 5-классник Воловецкой общеобразовательной школы №1, 11-летний Сергей Церуш погиб 23 мая во время учебного процесса, когда вышел на перемене посмотреть на реку, которая резко поднялась в результате паводка. Мальчик упал в воду и был унесен бурным течением, его тело нашли на следующий день. Полиция открыла уголовное производство по факту халатности педагогов, которые не уберегли ребенка.

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