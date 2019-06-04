Семье утонувшего на Закарпатье мальчика выплатят материальную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Семье 5-классника, который утонул во время паводка на Закарпатье, выплатят 30 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Закарпатской ОГА.
Помощь окажут из Воловецкого районного и Закарпатского областного бюджетов. Соответствующие решения уже приняты, документы оформлены, деньги выделены и поступят семье погибшего через "Укрпочту" на этой неделе.
Отмечается, что из Воловецкого районного бюджета семья получит 10 000 гривен, а из Закарпатского областного через программу "Забота" - 20 000 гривен (всего 30 000).
Напомним, 5-классник Воловецкой общеобразовательной школы №1, 11-летний Сергей Церуш погиб 23 мая во время учебного процесса, когда вышел на перемене посмотреть на реку, которая резко поднялась в результате паводка. Мальчик упал в воду и был унесен бурным течением, его тело нашли на следующий день. Полиция открыла уголовное производство по факту халатности педагогов, которые не уберегли ребенка.