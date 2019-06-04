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Родині потонулого на Закарпатті хлопчика виплатять матеріальну допомогу

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Родині 5-класника, який потонув під час паводку на Закарпатті, виплатять 30 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН, посилаючись на повідомлення Закарпатської ОДА.

Допомогу нададуть із Воловецького районного та Закарпатського обласного бюджетів. Відповідні рішення вже прийняті, документи оформлені, гроші виділені й надійдуть родині загиблого через "Укрпошту" цього тижня.

Зазначається, що із Воловецького районного бюджету родина отримає 10 тисяч гривень, а із Закарпатського обласного через програму "Турбота" – 20 тисяч гривень (загалом 30 тисяч).

Нагадаємо, 5-класник Воловецької загальноосвітньої школи №1, 11-річний Сергій Церуш загинув 23 травня під час навчального процесу, коли вийшов на перерві подивитися на річку, що різко піднялася внаслідок паводка. Хлопчик впав у воду й був понесений бурхливою течією, його тіло знайшли наступного дня. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом халатності педагогів, котрі не вберегли дитину.

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