Семьям военных, погибших в АТО, будут предоставлять жилье за средства госбюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховная Рада законодательно закрепила, что семьям погибших в АТО военнослужащих предоставляют жилье за средства госбюджета. Соответствующий законопроект поддержали 243 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Принятый закон предусматривает, что помещение сохраняется за временно отсутствующим нанимателем или членами его семьи более полугода в случае призыва на военную службу по мобилизации, на особый период - в течение всего периода ее прохождения.
Кроме того, проект закона предусматривает, что государство обеспечивает военнослужащих жилыми помещениями или по их желанию денежной компенсацией за принадлежащее им для получения жилого помещения ... в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.
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Семьи военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в АТО или обеспечении ее проведения и погибли (умерли) или пропали без вести, могут рассчитывать на обеспечение жильем за счет госбюджета, а в случае необходимости на улучшение жилищных условий.