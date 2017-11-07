Семьям военных, погибших в АТО, будут предоставлять жилье за ​​средства госбюджета

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 55318 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 123015 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105362 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108024 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106669 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100006 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104994 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102435 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145004 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116363 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Семьям военных, погибших в АТО, будут предоставлять жилье за ​​средства госбюджета

Семьям военных, погибших в АТО, будут предоставлять жилье за ​​средства госбюджета

Киев  •  УНН

 • 10082 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховная Рада законодательно закрепила, что семьям погибших в АТО военнослужащих предоставляют жилье за ​​средства госбюджета. Соответствующий законопроект поддержали 243 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Принятый закон предусматривает, что помещение сохраняется за временно отсутствующим нанимателем или членами его семьи более полугода в случае призыва на военную службу по мобилизации, на особый период - в течение всего периода ее прохождения.

Кроме того, проект закона предусматривает, что государство обеспечивает военнослужащих жилыми помещениями или по их желанию денежной компенсацией за принадлежащее им для получения жилого помещения ... в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

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Семьи военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в АТО или обеспечении ее проведения и погибли (умерли) или пропали без вести, могут рассчитывать на обеспечение жильем за счет госбюджета, а в случае необходимости на улучшение жилищных условий.

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