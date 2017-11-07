Семьям военных, погибших в АТО, будут предоставлять жилье за ​​средства госбюджета

Принятый закон предусматривает, что помещение сохраняется за временно отсутствующим нанимателем или членами его семьи более полугода в случае призыва на военную службу по мобилизации, на особый период - в течение всего периода ее прохождения.

Кроме того, проект закона предусматривает, что государство обеспечивает военнослужащих жилыми помещениями или по их желанию денежной компенсацией за принадлежащее им для получения жилого помещения ... в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

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Семьи военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в АТО или обеспечении ее проведения и погибли (умерли) или пропали без вести, могут рассчитывать на обеспечение жильем за счет госбюджета, а в случае необходимости на улучшение жилищных условий.