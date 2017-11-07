Родинам військових, які загинули в АТО, надаватимуть житло за кошти держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Верховна Рада законодавчо закріпила, що родинам загиблих в АТО військовослужбовців надають житло за кошти держбюджету. Відповідний законопроект підтримали 243 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Ухвалений закон передбачає, що помешкання зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім'ї понад півроку у разі призову на військову службу по мобілізації, на особливий період, - протягом усього періоду її проходження.
Крім того, проект закону передбачає, що держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання житлового приміщення... у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.
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Родини військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО або забезпеченні її проведення і загинули (померли) або зникли безвісти, можуть розраховувати на забезпечення житлом за кошти держбюджету, а в разі потреби на поліпшення житлових умов.