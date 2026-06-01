Удар рф по больнице на юге Одесской области - детали о последствиях
Киев • УНН
рф атаковала родильное отделение и админздания больницы в Одесской области. В заведении находились младенцы и роженицы, пострадавших среди людей нет.
В результате утреннего удара рф по югу Одесской области, где под атаку попало родильное отделение, в медучреждении повреждены фасад, двери и более 30 окон, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Этим утром враг нанес очередной циничный удар по гражданской инфраструктуре юга Одесской области. В результате атаки повреждены родильное отделение и административные здания больницы", - сообщил Кипер.
Как сообщил секретарь Белгород-Днестровского городского совета Александр Скалозуб, "утром 1 июня по территории (Белгород-Днестровской) громады был нанесен очередной вражеский удар. В результате атаки в городе получили повреждения административные здания и учреждение здравоохранения".
По словам главы ОВА, "в медучреждении повреждены фасад, двери и более 30 окон".
"В отделении находились 6 рожениц с младенцами, одна женщина - при родах. К счастью, пациентки и персонал не пострадали", - указал Кипер.
По его словам, продолжаются работы по ликвидации последствий.
