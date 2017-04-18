Работу всех 26 центров "Паспортного сервиса" планируют восстановить до конца месяца

"Вообще планируем до конца недели возобновить работу половины сервисов по регионам Украины, а к концу месяца полностью восстановить работу всех 26 центров обслуживания граждан "Паспортный сервис", - сообщил В.Полищук.

Также он добавил, что сейчас выполняются технические работы по подключению Харьковского центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" и возможно еще нескольких сервисов в городах. Поэтому возможно, что сегодня вечером или завтра утром Харьковский центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" заработает.

"Сейчас выполняются технические работы по подключению Харьковского центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" и возможно еще несколько сервисов в городах. Поэтому возможно, что сегодня вечером или завтра утром Харьковский центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" заработает", - добавил он.

Напомним, что три центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" в г. Киев возобновили работу в полном объеме, как по оформлению так и выдачи заграничных паспортов и ID-карт.