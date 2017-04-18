Роботу всіх 26 центрів “Паспортного сервісу” планують відновити до кінця місяця

“Взагалі плануємо до кінця тижня поновити роботу половини сервісів по регіонах України, а до кінця місяця повністю відновити роботу всіх 26 центрів обслуговування громадян “Паспортний сервіс”, — повідомив В.Поліщук.

Також він додав, що зараз виконуються технічні роботи щодо під’єднання Харківського центру обслуговування громадян “Паспортний сервіс” і можливо ще декількох сервісів у найбільших містах. Тому можливо, що сьогодні ввечері або завтра зранку Харківський центр обслуговування громадян “Паспортний сервіс” запрацює.

“Зараз виконуються технічні роботи щодо під’єднання Харківського центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс" і можливо ще декілька сервісів у найбільших містах. Тому можливо, що сьогодні ввечері або завтра зранку Харківський центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс“ запрацює”, — додав він.

Нагадаємо, що три центра обслуговування громадян “Паспортний сервіс” в м. Київ відновили роботу в повному обсязі, як з оформлення так і видачі закордонних паспортів та ID-карток.