Ракетная атака на Криворожье: работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Ремонтные работы в Криворожском районе Днепропетровской области по восстановлению транспортной инфраструктуры, которая была повреждена в результате российской атаки 27 ноября, еще продолжаются. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук во время брифинга, пишет УНН.

Цитата

"В целях безопасности мы не можем раскрывать информацию о подробностях этого удара. Очень существенные разрушения этого объекта", - сказал он и добавил: "Мы понимаем, что враг это делает для того, чтобы сломать логистику. На сегодня ремонтные работы еще продолжаются".

Добавим

27 ноября глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские войска выпустили две ракеты по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге.

В Криворожском РВА уточнили, что в результате атаки оккупантов повреждена железная дорога.

Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что следователи начали досудебное расследование в связи с инцидентом.

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