Ракетная атака на Криворожье: работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Ремонтные работы в Криворожском районе Днепропетровской области по восстановлению транспортной инфраструктуры, которая была повреждена в результате российской атаки 27 ноября, еще продолжаются. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук во время брифинга, пишет УНН.
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"В целях безопасности мы не можем раскрывать информацию о подробностях этого удара. Очень существенные разрушения этого объекта", - сказал он и добавил: "Мы понимаем, что враг это делает для того, чтобы сломать логистику. На сегодня ремонтные работы еще продолжаются".
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27 ноября глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские войска выпустили две ракеты по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге.
В Криворожском РВА уточнили, что в результате атаки оккупантов повреждена железная дорога.
Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что следователи начали досудебное расследование в связи с инцидентом.