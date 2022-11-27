Ракетна атака по транспортній інфраструктурі Дніпропетровщини: розпочато розслідування

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"За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 27 листопада 2022 року військовослужбовці країни-агресора здійснили ракетний обстріл по об’єкту транспортної інфраструктури Криворізького району Дніпропетровської області.

Прокурори, слідчі та експерти працюють на місці події та продовжують роботу з фіксації чергового злочину рф. Встановлюються масштаби руйнувань.

Нагадаємо

27 листопада голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили дві ракети по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі.

У Криворізькій РВА уточнили, що внаслідок атаки окупантів пошкоджено залізницю.