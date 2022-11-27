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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Ракетна атака по транспортній інфраструктурі Дніпропетровщини: розпочато розслідування

Ракетна атака по транспортній інфраструктурі Дніпропетровщини: розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 1292325 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Слідчі розпочали досудове розслідування щодо ракетної атаки росіян по транспортній інфраструктурі Дніпропетровської області, що сталася сьогодні. Про це інформує УНН, посилаючись на Офіс Генерального прокурора у Telegram.

Цитата

"За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 27 листопада 2022 року військовослужбовці країни-агресора здійснили ракетний обстріл по об’єкту транспортної інфраструктури Криворізького району Дніпропетровської області.

Прокурори, слідчі та експерти працюють на місці події та продовжують роботу з фіксації чергового злочину рф. Встановлюються масштаби руйнувань.

Нагадаємо

27 листопада голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили дві ракети по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі.

У Криворізькій РВА уточнили, що внаслідок атаки окупантів пошкоджено залізницю.

Українські Національні Новини

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