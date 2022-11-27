У Криворізькій РВА уточнили: ворожі ракети пошкодили залізницю

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"Влучання було на території Криворізького району, Лозуватська громада, по залізничній інфраструктурі. Було два влучення ракетами, типи ракет встановлюються. Наразі там значні руйнування, можливості пересування залізницею немає", – сказав Ситниченко.

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Деякий час залізничне сполучення в районі не працюватиме, зазначив начальник РВА. Крім того, від вибухової хвилі було пошкоджено житлові будинки – постраждалих немає.

Нагадаємо

27 листопада голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили дві ракети по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі.