У Криворізькій РВА уточнили: ворожі ракети пошкодили залізницю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Дві російські ракети влучили у залізничну інфраструктуру під Кривим Рогом, наразі рух залізницею неможливий. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, передає УНН.
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"Влучання було на території Криворізького району, Лозуватська громада, по залізничній інфраструктурі. Було два влучення ракетами, типи ракет встановлюються. Наразі там значні руйнування, можливості пересування залізницею немає", – сказав Ситниченко.
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Деякий час залізничне сполучення в районі не працюватиме, зазначив начальник РВА. Крім того, від вибухової хвилі було пошкоджено житлові будинки – постраждалих немає.
Нагадаємо
27 листопада голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили дві ракети по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі.