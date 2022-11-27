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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Криворізькій РВА уточнили: ворожі ракети пошкодили залізницю

У Криворізькій РВА уточнили: ворожі ракети пошкодили залізницю

Київ • УНН

 • 1122829 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Дві російські ракети влучили у залізничну інфраструктуру під Кривим Рогом, наразі рух залізницею неможливий. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, передає УНН.

Цитата

"Влучання було на території Криворізького району, Лозуватська громада, по залізничній інфраструктурі. Було два влучення ракетами, типи ракет встановлюються. Наразі там значні руйнування, можливості пересування залізницею немає", – сказав Ситниченко.

Деталі

Деякий час залізничне сполучення в районі не працюватиме, зазначив начальник РВА. Крім того, від вибухової хвилі було пошкоджено житлові будинки – постраждалих немає.

Нагадаємо

27 листопада голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили дві ракети по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі.

Українські Національні Новини

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