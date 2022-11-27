В Криворожской РВА уточнили: вражеские ракеты повредили железную дорогу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Две российские ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру под Кривым Рогом, сейчас движение по железной дороге невозможно. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко, передает УНН.
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"Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская громада, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются. Сейчас там значительные разрушения, возможности передвижения по железной дороге нет", – сказал Ситниченко.
Детали
Какое-то время железнодорожное сообщение в районе не будет работать, отметил начальник РВА. Кроме того, от взрывной волны были повреждены жилые дома – пострадавших нет.
Напомним
27 ноября глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские войска выпустили две ракеты по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге.