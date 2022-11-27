росіяни вдарили ракетами по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. російські війська випустили дві ракети по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі, є серйозні руйнування. Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"У нас "прильоти" у Кривому Розі. Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури. Серйозні руйнування. Всі деталі з’ясовуються", – написав Резніченко.
Нагадаємо
Вранці 27 листопада голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про ракетну атаку на місто.