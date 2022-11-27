россияне ударили ракетами по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге

КИЕВ. 27 ноября. УНН. российские войска выпустили две ракеты по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге, есть серьезные разрушения. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.