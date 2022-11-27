россияне ударили ракетами по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. российские войска выпустили две ракеты по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге, есть серьезные разрушения. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"У нас "прилеты" в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения. Все детали выясняются", – написал Резниченко.
Напомним
Утром 27 ноября глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ракетной атаке на город.