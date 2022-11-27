Голова військової адміністрації Кривого Рогу повідомив про ворожу ракетну атаку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про ворожу ракетну атаку на місто, передає УНН.
Цитата
"Кривий Ріг – ракетна атака", - написав він у Telegram.
Вілкул також закликав жителів залишатися в укриттях.
Нагадаємо
Російські окупанти нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно, С-300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа.