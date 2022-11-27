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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26175 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Голова військової адміністрації Кривого Рогу повідомив про ворожу ракетну атаку

Голова військової адміністрації Кривого Рогу повідомив про ворожу ракетну атаку

Київ • УНН

 • 1319865 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про ворожу ракетну атаку на місто, передає УНН.


Цитата

"Кривий Ріг – ракетна атака", - написав він у Telegram.

Вілкул також закликав жителів залишатися в укриттях.

Нагадаємо 

Російські окупанти нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно, С-300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа.

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