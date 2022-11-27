Ворожий обстріл Запоріжжя: внаслідок вибухів двох ракет на території агропідприємства виникла пожежа

Цитата

"Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно С-300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю. Що ж, тварини вдарили по тваринах. Проте, на щастя, люди не постраждали", - написав Старух у Telegram.

Раніше

Як писав УНН, у Запоріжжі прогриміли потужні вибухи.