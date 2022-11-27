Ворожий обстріл Запоріжжя: внаслідок вибухів двох ракет на території агропідприємства виникла пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Російські окупанти нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно, С-300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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"Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно С-300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю. Що ж, тварини вдарили по тваринах. Проте, на щастя, люди не постраждали", - написав Старух у Telegram.
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Як писав УНН, у Запоріжжі прогриміли потужні вибухи.