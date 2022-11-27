Вражеский обстрел Запорожья: в результате взрывов двух ракет на территории агропредприятия возник пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате взрывов двух ракет (вероятно, С-300) на территории одного из агропредприятий возник пожар. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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"В результате взрывов двух ракет (вероятно С-300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, поврежден забор и здание. Что ж, животные ударили по животным. Однако, к счастью, люди не пострадали", - написал Старух в Telegram.
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Как писал УНН, в Запорожье прогремели мощные взрывы.