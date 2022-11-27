Вражеский обстрел Запорожья: в результате взрывов двух ракет на территории агропредприятия возник пожар

Цитата

"В результате взрывов двух ракет (вероятно С-300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, поврежден забор и здание. Что ж, животные ударили по животным. Однако, к счастью, люди не пострадали", - написал Старух в Telegram.

Ранее

Как писал УНН, в Запорожье прогремели мощные взрывы.