Вражеский обстрел Запорожья: в результате взрывов двух ракет на территории агропредприятия возник пожар

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате взрывов двух ракет (вероятно, С-300) на территории одного из агропредприятий возник пожар. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.

Цитата

"В результате взрывов двух ракет (вероятно С-300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, поврежден забор и здание. Что ж, животные ударили по животным. Однако, к счастью, люди не пострадали", - написал Старух в Telegram.

Ранее 

Как писал УНН, в Запорожье прогремели мощные взрывы.

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