Глава военной администрации Кривого Рога сообщил о вражеской ракетной атаке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о вражеской ракетной атаке на город, передает УНН.
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"Кривой Рог – ракетная атака", - написал он в Telegram.
Вилкул также призвал жителей оставаться в укрытиях.
Напомним
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате взрывов двух ракет (вероятно, С-300) на территории одного из агропредприятий возник пожар.