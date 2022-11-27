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Ракетная атака по транспортной инфраструктуре Днепропетровской области: начато расследование

Ракетная атака по транспортной инфраструктуре Днепропетровской области: начато расследование

Киев • УНН

 • 1292321 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Следователи начали досудебное расследование из-за ракетной атаке россиян по транспортной инфраструктуре Днепропетровской области, которая произошла сегодня. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Офис Генерального прокурора в Telegram.

Цитата

"При процессуальном руководстве Криворожской центральной окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 27 ноября 2022 года военнослужащие страны-агрессора совершили ракетный обстрел по объекту транспортной инфраструктуры Криворожского района Днепропетровской области.

Прокуроры, следователи и эксперты работают на месте происшествия и продолжают работу по фиксации очередного преступления рф. Устанавливаются масштабы разрушений.

Напомним

27 ноября председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские войска выпустили две ракеты по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге.

В Криворожском РВА уточнили, что в результате атаки оккупантов повреждена железная дорога.

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