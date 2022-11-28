Ракетна атака на Криворіжжя: роботи з відновлення інфраструктури тривають

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"З метою безпеки ми не можемо розкривати інформацію про подробиці цього удару. Дуже суттєві руйнування цього об'єкту", - сказав він і додав: "Ми розуміємо, що ворог це робить для того, щоб зламати логістику. Станом на сьогодні ремонтні роботи ще тривають".

Додамо

27 листопада голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили дві ракети по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі.

У Криворізькій РВА уточнили, що внаслідок атаки окупантів пошкоджено залізницю.

Офіс Генерального прокурора України повідомив, що слідчі розпочали досудове розслідування у зв'язку з інцидентом.