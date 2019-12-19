Работы на ЖК "Урловский-1" продолжаются

На сегодня в доме № 1 монолитные работы проводят на уровне 4-5-го этажей, кирпичную кладку обустраивают на уровне 1-2 этажах. В доме № 2 монолитные работы проводят на уровне 18-го этажа, кирпичную кладку обустраивают на уровне 10-го этажа. В доме № 3 монолитные работы проводят на уровне 17-го этажа, кирпичную кладку обустраивают на уровне 4-го этажа.

В домах №№ 4,5 монолитные работы проводят на уровне 8-х этажей, кирпичную кладку обустраивают на уровне 3-х этажей.

В доме № 6 забетонированы плиту стилобатной части, выполнен монолит стилобатной части. В доме № 7 выполнено ростверк, вертикальные конструкции стилобатной части выполнен на 5%. За домами №№ 6,7 обустроены фундамент под устройство стен паркинга. Выполняется обратная засыпка между ростверком.

ЖК “Урловский-1” возводят на пересечении улиц Урловская, Припятская и Днепровская набережная. Современный жилой комплекс будет состоять из семи 26-этажных домов, объединенных общей придомовой территорией. В стилобатной части комплекса запроектирован паркинг, из которого на этаж жителей будет поднимать скоростной лифт. Именно благодаря стилобату в данном комплексе будет реализована концепция “двор без машин”. На уровне 2-го этажа под открытым небом будут обустроены зеленые аллеи, современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха для взрослых и детей.