Роботи на ЖК “Урлівський-1” тривають
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Продовжуються роботи по зведенню нового житлового комплексу “Урлівський-1” у Дарницькому районі столиці. Забудовник ХК “Київміськбуд” показав, як відбуваються роботи, повідомляє УНН.
На сьогодні у будинку № 1 монолітні роботи проводять на рівні 4-5-го поверхів, цегляну кладку облаштовують на рівні 1-2 поверхах. Будинку № 2 монолітні роботи проводять на рівні 18-го поверху, цегляну кладку облаштовують на рівні 10-го поверху. У будинку № 3 монолітні роботи проводять на рівні 17-го поверху, цегляну кладку облаштовують на рівні 4-го поверху.
У будинках №№ 4,5 монолітні роботи проводять на рівні 8-х поверхів, цегляну кладку облаштовують на рівні 3-х поверхів.
У будинку № 6 забетоновано плиту стилобатної частини, виконано моноліт стилобатної частини. У будинку № 7. Виконано ростверк, вертикальні конструкції стилобатної частини виконано на 5%. За будинками №№ 6,7 облаштовано фундамент під влаштування стін паркінгу. Виконується зворотня засипка між ростверками.
ЖК “Урлівський-1” зводять на перетині вулиць Урлівська, Прип’ятська і Дніпровська набережна. Сучасний житловий комплекс складатиметься з семи 26-поверхових будинків, об’єднаних спільною прибудинковою територією. У стилобатній частини комплексу запроектований паркінг, з якого на поверх жителів буде піднімати швидкісний ліфт. Саме завдяки стилобату в даному комплексі буде реалізована концепція “двір без машин”. На рівні 2-го поверху під відкритим небом будуть облаштовані зелені алеї, сучасні дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку для дорослих і дітей.