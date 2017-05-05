Работа остановки столичного троллейбуса №12 изменится

Так, с 5 мая 2017 в связи с обращениями жителей столицы, режим работы остановки троллейбусов маршрута № 12 "Улица Саперно-Слободская", которая расположена при выезде с ул. Саперно-Слободской на просп. Науки в направлении железнодорожного вокзала "На требование" меняется на "Постоянный".

Как сообщал УНН, из-за закрытия движения транспорта на ул. Михаила Грушевского на участке от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы с 24 ч. 6 мая 2017 в 24 ч. 7 мая 2017 в рамках церемонии открытия песенного конкурса Евровидение вносятся изменения в работу автобусов маршрута № 24,55,62.

Также на Южном мостовом переходе в Киеве ограничат движение транспорта.