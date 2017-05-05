Робота зупинки столичного тролейбусу №12 зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Відсьогодні, 5 травня, у зв’язку зі зверненнями мешканців столиці, режим роботи зупинки тролейбусів маршруту № 12 зміниться. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
Так, з 5 травня 2017 року у зв’язку зі зверненнями мешканців столиці, режим роботи зупинки тролейбусів маршруту № 12 "Вулиця Саперно-Слобідська“, яка розташована при виїзді з вул. Саперно-Слобідської на просп. Науки в напрямку Залізничного вокзалу “На вимогу” змінюється на “Постійний” .
Як повідомляв УНН, через закриття руху транспорту на вул. Михайла Грушевського на ділянці від Паркової дороги до вул. Івана Мазепи з 24 год. 6 травня 2017 до 24 год. 07 травня 2017 р. в рамках церемонії відкриття пісенного конкурсу Євробачення вносяться зміни в роботу автобусів маршруту № 24,55,62.
Також на Південному мостовому переході у Києві обмежать рух транспорту.